سقوط عصابة لسرقة مركبات «التوك توك» في قبضة الأمن العام بالبحيرة

حملة مكبرة نفذها قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، استهدفت تشكيلات عصابية تخصصت في ارتكاب جرائم السرقات.

وأسفرت الحملات عن ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات.

فيما جرى ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بينهم 5 عملاء سيئ النية مقيمين بمحافظة البحيرة، تخصص نشاطهم في ارتكاب وقائع سرقة مركبات «التوك توك» بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم فرد محلي وعدد من الطلقات ومبلغ مالي من متحصلات السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات.