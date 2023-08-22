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القبض على لصين أثناء سرقة دراجة نارية من أحد العقارات في القليوبية

كتب:

محمد بركات
02:53 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» يظهر خلاله شخصان يقومان بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.

وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) «القائم بنشر الفيديو» بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة.

جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

 

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