حبس شخص شرع في سرقة دراجة نارية بالغربية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس شخص له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط خلال شروعه في سرقة دراجة نارية، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

تكبيل المتهم بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالضرب

وكشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، حقيقة تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية، تضمن تمكن أهالي محافظة طنطا بمديرية أمن الغربية من القبض على أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة دراجة نارية بدائرة، وتكبيله بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالضرب.

اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.