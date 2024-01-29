نواب عن تعديل صندوق «قادرون باختلاف»: يساهم في حصول ذوي الهمم على حقوقهم

أكدت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء فى الدستور أو القوانين الخاصة بهم.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

لجنة التضامن الاجتماعى

وأشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحصول ذوى القدرات الخاصة على دعم القيادة السياسية، قائلة: خلال السنوات الأخيرة حظي أصحاب الهمم بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمك لذوي الهمم.

من جانبها أكدت النائبة ابتهاج الطوخى، أن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة.

صندوق قادرون باختلاف

وقالت: تعيين مدير تنفيذي للصندوق خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.

وقالت النائبة هيام الطباخ عضو المجلس ان التعديل يساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة، من خلال منح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع للتشريع ومن ثم سينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.