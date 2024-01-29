«النواب» يحيل 17 اقتراحا إلى الحكومة.. منها إصدار بطاقة صحية لكل مولود

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة 17 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وجاءت هذه الاقتراحات المقدمة من النواب على النحو التالي:

لجنة الاقتراحات والشكاوى

1.العضو أشرف حاتم، بشأن تغيير اسم شارع بهاء الدين قراقوش بمنطقة الزمالك التابعة لحي غرب محافظة القاهرة إلى شارع توفيقة عثمان الرئيس السابق، لجمعية تنمية خدمات حى الزمالك لمجهوداتها في الحفاظ على جزيرة الزمالك.

2. العضو وحيد فودة، بشأن الإسراع في إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسي، ومدرسة رسمية متميزة للغات بالأرض المستقطعة من مدرسة الزراعة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

3.العضو محمد عبد الرحمن راضي، بشأن إنشاء مدرسة فندقية بحي روض الفرج على قطعة الأرض التي جرى تخصيصها من محافظة القاهرة.

4. العضو محمد طلبة، بشأن تحويل مدرسة الأخارسة الابتدائية – قرية الرياح – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية من مدرسة ابتدائي إلى مدرسة تعليم أساسي.

5. العضو طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة ثانوي عام مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

6.العضو غادة الضبع، بشأن إنشاء محلات للأنشطة التجارية بأسوار المقرات والمبانى الإدارية ومحطات المياه والمخازن المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج وطرحها للإيجار.

7. العضو رفعت شكيب، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة المراغة- محافظة سوهاج.

8. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن تعديل مسار خط تيار كهربائى جهد متوسط (11ك.ف) في الكتلة السكنية بمناطق (منشأة الأوقاف) أو تحويله لكابل جهد متوسط أرضى- مدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.

9.العضو مصطفى بدران، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط في محافظة أسيوط.

10.العضو ناصر عثمان، بشأن نقل موقف سيارات الميكروباص بمدينة البدارى بمحافظة أسيوط من موقعه الحالى إلى المكان الذي كان مخصصًا للمجزر القديم.

11.العضو محمود مشعل، بشأن تطوير كوبري فارسكور وإحلال وتجديد الإنارة من بداية الكوبري، وحتى نهايته في مركز كفر سعد في محافظة دمياط.

12.العضو محمود مشعل، بشأن ازدواج الطريق من قرية الروضة إلى أولاد حمام- محافظة دمياط، واستكمال تغطية ترعة الضهرة لربط محافظات دمياط والدقهلية مع محافظة الشرقية.

13.العضو بلال النحال، بشأن توفير جهاز رسم عصب لمستشفى المحمودية المركزي في محافظة البحيرة.

14.العضو منى عمر، بشأن زيادة الميزانية المخصصة لمستشفيات جامعة الإسكندرية في محافظة الإسكندرية.

15.العضو نى نتر الغزاوي، بشأن إصدار بطاقة صحية لكل مولود بجميع مستشفيات الجمهورية لمعرفة التاريخ المرضى لكل حالة على مدار عمر المريض.

16.العضو عصام ياسين، بشأن إدراج رصف مسافة 600 متر بالشارع الرئيسى لقريتى مجريا وكفر مجاهد (شارع داير الناحية الرئيسي) بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

17.العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق الترعة الثانية بزمام الـ16 ألف فدان بطول 4 كيلومترات بداية من طريق ترعة السلام حتى ترعة الأحمدية بمركز المنزلة في محافظة الدقهلية.