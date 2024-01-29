احذر علامة في الجسم تكشف الإصابة بالسرطان.. لا تستهين بها

دائما ما يرسل لنا الجسم إشارات تخطرنا بمشكلات صحية، وهناك علامة شائعة تظهر على الجسم تنذر بالإصابة بمرض خطير مثل السرطان، وهي الصداع الذي يحتار فيه كثير من الناس، ظنًا منهم أنه ربما يكون عرضا طارئا ومؤقتا، لكن هناك فرق بين الصداع المرضي العادي، والآخر الذي يهدد حياة الناس، لذا نشير إلى علامة تظهر في الجسم تكشف إصابتك بالسرطان، بالإضافة إلى أهم علامات السرطان الأخرى، والفرق بين السرطان العادي والمرضي.

علامة تظهر في الجسم تكشف إصابتك بالسرطان

بحسب موقع «مايو كلينك» الطبي، فإن أهم علامة تظهر في الجسم تكشف إصابتك بالسرطان هي الصداع الذي يدخل ضمن المشكلات العصبية السبع، هي كالتالي:

- الصداع.

- النوبات.

- تغيرات الرؤية.

- تغيرات السمع.

- تدلي الوجه.

- تغيرات الجلد.

وفي تصريحات لـ«الوطن» قال الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، في كلية طب قصر العيني، إن الصداع علامة مهمة في الجسم، وهو عرض وليس مرض، يصاب به الشخص مثل الأعراض الأخرى التي تثير القلق في حالة واحدة عندما يكون ضمن أعراض الأورام الأساسية، والإصابة بالصداع العادي الذي لا يشكل خطورة بنسبة 98%، أما أسباب الصداع في المخ 2%.

وأضاف «كامل» أن القلق والخوف من الصداع يكون علامة تدل على السرطان، عندما يخرج عن الأسباب الطبيعية التالية:

- التهاب الجيوب الأنفية.

- ضعف النظر.

- مشكلات عضلات الرقبة.

- خشونة العضلات.

- ارتفاع أو انخفاض الضغط والإجهاد.

أسباب تثير القلق من الصداع

بحسب طبيب المخ والأعصاب، يصبح الصداع علامة تكشف إصابتك بالسرطان عندما يرتبط بالمخ، ويكون سبب في إصابة الشخص بالأورام،: «الأسباب اللي جوه المخ، بتبقى قليلة ونادرة الحدوث».

أعراض السرطان

بعض الأعراض التي قد يسببها السرطان تشمل:

- تغيرات في شكل الثدي.

- شعور بوجود كتلة أو صلابة في ثديك أو تحت ذراعك.

- الجلد المصاب بالحكة أو الأحمر أو المتقشر أو المدمل أو المجعد.

- تغيرات الأمعاء.

- مشكلات الأكل.

- ألم بعد الأكل «حرقة في المعدة أو عسر هضم لا يختفي».

- صعوبة في البلع.

- ألم مستمر في البطن.

- استفراغ وغثيان.

علامات السرطان على الجلد

في تصريحات لـ«الوطن» قالت الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية، إن علامات السرطان على الجلد تكون كالتالي:

- تغيرات في الجلد.

- كتلة بلون اللحم تنزف أو تتحول إلى قشور.

- شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة.

- قرحة لا تشفى.

- اليرقان «اصفرار الجلد وبياض العينين».

- تورم أو ظهور كتل في أي مكان مثل الرقبة.