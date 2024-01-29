استهداف زراعة 100 ألف فدان من القطن بكفر الشيخ.. تفاصيل

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إنّ المحافظة من المحافظات الرائدة في مجال الزراعة، وبخاصة في محصول القطن، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع، وبخاصة المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القطن، ما أدى إلى عودة القطن المصري إلى عصره الذهبي.

زرعنا 85 ألف فدان قطن في الموسم الماضي

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، «زرعنا في المحافظة 85 ألف فدان قطن في الموسم الماضي، ونستهدف 100 ألف فدان في الموسم المقبل، ونستهدف مجموعة من الأصناف القوية مثل جيزة 94 وجيزة 96، وكفر الشيخ هي الأولى في زراعة محصول القطن».

المحافظة لديها في هذا العام ما يقرب من 4 مراكز للإكثار

وتابع وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، «المحافظة لديها في هذا العام ما يقرب من 4 مراكز للإكثار، وهذه المراكز هي التي نحصل منها على التقاوي للموسم المقبل، كما حققت منظومة تسويق القطن طفرة قوية جدا ولم تعد تواجه أي مشكلة، كما أن المحصول كسر حاجز الـ15 ألف جنيه بالنسبة للقنطار وهذا سعر رائع ومشجع ومرضٍ».