«الزراعة» تحذر: الظروف مهيأة لإصابة القمح بالأمراض بسبب الطقس

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الطقس البارد نهارًا، وسيكون شديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة في المناطق الصحراوية والجبلية.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنّ فرص تشكل الصقيع ما زالت قائمة على مناطق متفرقة خاصة الظهير الصحراوي والصعيد، وكذلك الفرصة مهيّأة لهطول الأمطار على مناطق متفرقة شمالاً وتكون غزيرة أحيانًا، تمتد بشدة متفاوتة لمناطق من الدلتا، وقد تمتد للقاهرة»، لافتًا إلى أنّ شبورة خفيفة ما زالت تتشكل على بعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية.

ضرورة عدم ترك الأرض جافة

أكد على ضرورة عدم ترك الأرض جافة خاصة لو كانت «معزوقة» لزراعات البطاطس الصيفية وكل الخضر في مناطق الدلتا ومصر الوسطى والصعيد قبل ليلة الأربعاء.

وأكد أهمية الري السريع للمانجو بالظهير الصحراوي مع إضافة فولفيك وعالي الفسفور مع الري، وزيادة فترات التهوية لبلاستيك الإنفاق والتغطية المحكمة ليلاً مع أهمية إضافة عالي الفسفور مع الفولفيك مع الري، وأخذ كل الإجراءات الوقائية نظراً لتجدد الظروف المناسبة لتطور اللفحة على البطاطس والطماطم والتبقعات على الفول البلدي.

الظروف مناسبة لتطور وظهور الصدأ الأصفر

وشدد على ضرورة مكافحة اللطعة الأرجوانية على البصل والثوم في الصعيد ورش وقائي للبياض الزغبي على البصل في بحري والصحراوي.

وعن القمح أكد أن الظروف مناسبة لتطور وظهور الصدأ الأصفر على أصناف جميزة 9 و11 وسدس 12 في وجه بحري والفيوم وبني سويف هو ما يتطلب الفحص الدقيق للحقول.