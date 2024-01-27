سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية.. اعرف موعد المزاد القادم بالوجه البحري

يترقب المزارعون في محافظات الوجه البحري، موعد مزاد القطن القادم، لتحديد سعر القنطار، خصوصًا بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في مزاد القطن الأخير والذي انعقد يوم الأحد الموافق 21 يناير، إذ قفز سعر القنطار إلى 17 ألفًا و200 جنيه في عددٍ من المحافظات، مما سبب حالة من الفرحة بين المزارعين، وسط توقعات بزيادة الأسعار مجددًا في المزادات المقبلة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» سعر قنطار القطن في المنوفية، وموعد مزاد القطن القادم في محافظات الوجه البحري.

كم سعر قنطار القطن 2024؟

وتراوح سعر قنطار القطن 2024 في محافظة المنوفية، لصنف «سوبر جيزة 97 إكثار»، بين 12 ألفًا و410 جنيهات حتى 12 ألفًا و860 جنيهًا، إذ جرى بيع 1198 كيسًا بإجمالي 1574 قنطارًا و96 كيلو، وذلك وفقًا لبيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري، في مزاد القطن الأخير بحسب ما أعلنت منظومة تداول القطن الزهر.

سعر مزاد القطن في المنوفية

وجاء سعر مزاد القطن في المنوفية، في مركز قويسنا كالآتي:

مركز تجميع أبنهس.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و410 جنيهات، إذ جرى بيع 210 كيسًا بإجمالي وزن 283 قنطارًا و740 كيلو.

مركز تجميع الرمالي.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و420 جنيهًا إذ جرى بيع 188 كيسًا بوزن 251 قنطارًا و594 كيلو.

مركز تجميع مصطاي.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و840 جنيهًا، إذ جرى بيع 365 كيسًا بإجمالي وزن 470 قنطارًا و125 كيلو.

مركز تجميع دمهوج.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و820 جنيهًا، إذ جرى بيع 235 كيسًا بإمالي 318 قنطارًا و947 كيلو.

سعر قنطار القطن جيزة 97

وجاء سعر قنطار القطن جيزة 97 في المزاد الأخير ببركة السبع، وتحديدًا مركز تجميع جنزور ما بين 12 ألفًا و860 جنيهًا، إذ جرى بيع 200 كيسًا بإجمالي 249 قنطارًا و690 كيلو.

مزاد القطن القادم

ومن المقرر أن ينعقد مزاد القطن القادم يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير المُقبل لتضم محافظات الوجه البحري وهي كفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، وبورسعيد، والإسكندرية، والشرقية، والغربية، والدقهلية.

وسادت حالة من التفاؤل وسط المزارعين حول توقعات أسعار القطن، خصوصًا بعدما ارتفع سعر القنطار في المزاد الأخير ما بين 3400 وحتى 2850 جنيهًا للقنطار الواحد.