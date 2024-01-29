«الزراعة»: استيراد 34 ألف رأس عجول لتلبية احتياجات رمضان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعداد لشهر رمضان المبارك باستيراد 34 ألف رأس من العجول للذبح الفوري من الدول الأفريقية، و120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين من عدة دول استعدادا لعيد الأضحى المقبل، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم، وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة.

طرح اللحوم بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب وصول رؤوس الماشية إلى البلاد سيتم تسمينها لذبحها خلال شهر رمضان وطرحها في الأسواق لصالح عدة جهات بأسعار مخفضة، بما يساهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني خلال الفترات المقبلة.

من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الإفراجات الجمركية لأعلاف الدواجن لتحقيق الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الداجنة.

تشجيع المنتج المحلي عبر دعم المشروع القومى للبتلو لزيادة التربية المحلية

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل دائم على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي عبر دعم المشروع القومى للبتلو لزيادة التربية المحلية، وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة المقبلة ومتطلباتها.

ولفت إلى أن القرارات التي اتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال العام الماضي تسببت في نتائج إيجابية بتوفير الأعداد المناسبة للاحتياجات الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية التي تحتاجها البلاد من اللحوم الحمراء كما تم إعطاء الفرصة الكافية للشركات لتوفير احتياجات شهر رمضان الكريم.