8 عوامل لنجاح برنامج تسميد النباتات.. مهمة للمزارعين وهواة الزراعة

يسعى هواة الزراعة وعدد كبير من المزارعين لمعرفة كيفية تسميد التربة، للحصول على أجود المحاصيل، وطريقة الحفاظ عليها بداية من غرس البذرة في التربة، ويعد التسميد أحد أهم مراحل الزراعة.

8 عوامل لنجاح برنامج تسميد النباتات.. للمزارعين تعرفوا عليها

وتستعرض «الوطن» عوامل نجاح تسميد التربة خلال السطور التالية، بحسب تصريحات المهندس الزراعي أحمد علوان، الذي أوضح أن برامج تسميد النبات تتغير كالتالي:

- وفق نوع النبات وصنفه وكثافته زراعيا.

- مكان زراعته وأوان الزراعة والبيئة الموجود فيها.

- ملوحة التربة أو حموضتها ودرجة ملوحة المياه.

- الحشرات والفطريات والنيماتودا التي تصيب التربة.

- أحيانا يحتاج المزارع للاقتصاد في كمية الأسمدة وفقا لنفقاته المتوفرة أو المتاحة، فقد يتطلب الأمر تخفيض التكلفة وبالتالي تخفيض الكميات من الأسمدة.

- مواعيد الري.

- نوع وطريقة الري، سواء ري بالتنقيط أو الغمر أو السكب.

- الخدمة الأرضية الجيدة للأرض الزراعية أو التربة عموما.