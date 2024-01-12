وكيل «شباب القليوبية» يتفقد عددا من المشروعات الاستثمارية بطوخ

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه الكابتن علاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ عدد من المنشآت بمراكز شباب الدير وميت كنانه بإدارة شباب طوخ والتي نفذت بنظام حق الانتفاع bot.

إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي

تفقد وكيل وزارة الشباب بالقليوبية أعمال إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز شباب ميت كنانة بنسبة تنفيذ 80 %، بقيمة إنشائية تبلغ 6,200,000 جنيه وقيمة إيجارية 12,000 جنيه شهريا لمدة 12 سنة.

وأوصى «الصبروط» سرعة طرح الملعب الخماسي وقاعة الأفراح ومكان النادي الاجتماعي وذلك لخدمة الأعضاء.

طرح الملعب الخماسي بشباب الدير

وفي مركز شباب الدير تفقد أعمال إنشاء حمام السباحة بنسبة تنفيذ 40 %، وتبلغ قيمته الإنشائية 4,250,000 جنيه، وقيمة إيجارية 10,000 جنيه شهريا لمدة 12 سنة، وتفقد إنشاء كافتيريا بالمركز بنظام حق الانتفاع بقيمة إنشائية 150,000 جنيه، وقيمة إيجارية 1,500 جنيه شهريا، كما أوصى بسرعة طرح الملعب الخماسي وتجهيز الملعب السباعي لاستقبال الأعضاء.

أكد «الصبروط»، أن مراكز الشباب بالقليوبية تشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التي تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز الشباب وتقديم أفضل الخدمات للمترددين وفقا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية وزارة الشباب والرياضة.