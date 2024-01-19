محافظ الجيزة يتفقد خطة المشروعات الاستثمارية لعام 2024

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 والإسراع من وتيرة الأعمال.

دراسة الاحتياجات اللازمة للمراكز والأحياء

وأشار محافظ الجيزة خلال لقائه الموسع، إلى دراسة الاحتياجات اللازمة لمشروعات التطوير، لإدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم.

تلبية مطالب واحتياجات المواطنين

وأكد المحافظ أهمية توفير الأعداد اللازمة من العمالة، لتحسين الخدمات ورفع معدلات الأداء في جميع المشروعات، والمتابعة الميدانية لتذليل أي معوقات، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، للانتهاء من كافة المشروعات.

تحسين الحركة المرورية والربط بين القري

ووجه المحافظ بإدراج طريق السقارية بطول 3.5 كيلومتر للرصف والتطوير بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، بدءا من كوبري الملاه وحتى المنوات نطاق مركز ومدينة أبو النمرس، استجابة لمطالب المواطنين، في إطار سعي المحافظة لتحسين الحركة المرورية والربط بين القرى.

الالتزام بالجدول الزمني والمعايير المحددة

وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس باستكمال تنفيذ خطة الرصف بالأنترلوك، لعدد 21 شارع لتسهيل حركة سير المواطنين إلى جانب التشديد على الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لأعمال الرصف بطريق 6 أكتوبر.

واطلع المحافظ على جهود رفع كفاءة وصيانة المركبات بمركز أبو النمرس، حيث جاري الانتهاء من أعمال الإصلاح لعدد 12 مركبة، موجهاً برفع كفاءة وصيانة 23 سيارة، ومعدة أخرى، لتحسين عملية التشغيل.