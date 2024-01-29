ضبط عاطل متهم بإدارة مسكنه لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بتصنيع الألعاب النارية بورشة بمسكنه والإتجار بها.

جرى ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه المُشار إليه، وعُثر بحوزته على (50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام – 10 كيلو نترات – 50 كيلو بارود خام – كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة – كمية كبيرة من الشرائط اللاصقة والمقصات – كمبروسر هواء – اسطوانة بوتاجاز – ميزان – ماكينة طحن وخلط).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها.