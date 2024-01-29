رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط عاطل متهم بإدارة مسكنه لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الإثنين 29 يناير 2024
ضبط متهم- صورة أرشيفية

ضبط متهم- صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بتصنيع الألعاب النارية بورشة بمسكنه والإتجار بها.

جرى ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه المُشار إليه، وعُثر بحوزته على (50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام – 10 كيلو نترات – 50 كيلو بارود خام – كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة – كمية كبيرة من الشرائط اللاصقة والمقصات – كمبروسر هواء – اسطوانة بوتاجاز – ميزان – ماكينة طحن وخلط).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها.

اقرأ المزيد:

ضبط عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الإسكندرية

ضبط عاطل في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط عاطل انتحل صفة مسؤول حكومي للنصب على المواطنين في الجيزة

ضبط عاطل بالغربية بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توفير فرص عمل
بقلم محمد بركات