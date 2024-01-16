ضبط عاطل انتحل صفة مسؤول حكومي للنصب على المواطنين في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما جرى تداوله على إحدى الصفحات على «فيس بوك» بشأن تعليق مدعوم بصورة تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وقيامه بإصدار كارنيهات مزورة لاستخدامها فى النصب على المواطنين.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وتبين قيامه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية – على خلاف الحقيقة، فضلاً عن قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مستخدما الصفة المنتحلة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وعُثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات مزورة باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات ومنظمات - مستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت - جراب طبنجة - طلبات تعيين ببعض الوظائف الحكومية - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة بفحصها فنيا، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطة الإجراميى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال استخدام برامج تعديل الصور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.