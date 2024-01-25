ضبط عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الإسكندرية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من شخصين، بأنّ عاطل له معلومات جنائية، تلقى مبالغ مالية منهما لتوظيفها لهما في تجارة الصوب الزراعية وتجارة العقارات مقابل أرباح، ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص وإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ المشكو في حقه استولى على 1.2 مليون جنيه من المُبلغين، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.