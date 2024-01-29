‎أذكار الصباح مكتوبة من حصن المسلم‎.. «اللهم إنّا نعوذ بك من العجز والكسل»

نشرت دار الإفتاء المصرية ‎أذكار الصباح مكتوبة من كتاب حصن المسلم، وتبدأ أذكار الصباح بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات، وقراءة المعوذتين 3 مرات، وقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

أذكار الصباح

ومن ‎أذكار الصباح مكتوبة في كتاب حصن المسلم، قول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدُك، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللَّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلَّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ، اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي الله عافني في بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك علم نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

أَعوذُ بِكَلِماتِ اللّهِ التّامّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَق، اللّهمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَني وَأَنا عَبْدُك، وَأَنا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْت، أَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْت، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبوءُ بِذَنْبي فَاغْفِرْ لي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْتَ. من قالها موقِناً بِها حين يُمسي، وماتَ من ليلتِهِ؛ دَخَلَ الجنةِ، وكذلِك حينَ يُصبِح.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

حَسْبِيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ، عَلَيهِ تَوَكَّلتُ، وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظيم. من قالها كفاهُ الله ما أَهَمّهُ مِن أَمرِ الدُنيا، والآخِرة. بِسمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِهِ شَيءٌ في الأرْضِ، وَلا في السّماءِ، وَهوَ السّميعُ العَليم. لم يضرهُ مِن اللهِ شيء. اللّهُمَّ عالِمَ الغَيْبِ وَالشّهادَةِ، فاطِرَ السّماواتِ وَالأرْضِ، رَبَّ كلِّ شَيءٍ وَمَليكَه، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْت، أَعوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسي، وَمِن شَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلى نَفْسي سوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلى مُسْلِم.

‎أذكار الصباح مكتوبة

وفي ختام ‎أذكار الصباح مكتوبة في كتاب حصن المسلم الصلاة على النبي بقول: «اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاما تامّا على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ».