بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء مراكز وأحياء الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إجراء حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والأحياء بالدقهلية

وتضمنت الحركة في محافظة الدقهلية الآتي:

- ندب ريهام حسن يوسف الحلو من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة

- ندب وليد عبد الله علي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة

- ندب السعيد أحمد محمد احمد من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة

- ندب حمدي حسين محمد رشاد من العمل بمركز التدريب بالمحافظة للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة

- ندب محمد حسن عبده مجد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنه

- ندب مني محمد حلمي المتبولي من العمل نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا

- ندب أحمد هلال زهري من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا

- ندب حمدي إبراهيم العجمي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر

- ندب نجلاء فتحي أحمد محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا

- ندب محمد محمد عوض عبد الجليل من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس

- ندب خالد عبد الحميد السمري من العمل نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس

- ندب محمد محمد حسن العشماوي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين

- ندب زكريات صبري عبد الحميد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر

- ندب إبراهيم عبد الله عبد الفتاح من العمل نائب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية

- ندب أحمد محمد محمد عنبر من العمل نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية

- ندب دعاء صلاح طاهر من العمل نائب رئيس مدينة محلة دمنه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل

- ندب طه عبد القادر السباعي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية

- ندب معتز أحمد عبد العظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل بقسم المرتبات بإدارة الموارد البشرية بالديوان العام

- إلغاء ندب سهام صلاح أبو بكر من العمل نائب رئيس مركز ومدينة شربين وعودتها لجهة عملها الأصلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا.