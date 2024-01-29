استنباط سلالات من الأسماك بالمياه المالحة والعذبة.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور محمد التابعي، عميد معهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس، إنّ المعهد يهدف إلى تنمية الثروة المائية في مصر، من خلال إجراء الأبحاث العلمية في مجال الاستزراع السمكي، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للمزارعين، وتدريب الكوادر المتخصصة.

وأضاف عميد المعهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ الاستزراع السمكي يعتمد على مجموعة من التخصصات العلمية، مثل الزراعة، الطب البيطري، العلوم، وكليات الثروة السمكية، لذلك جاءت فكرة إنشاء المعهد لضم التخصصات تحت مظلة واحدة، بهدف تحقيق التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين الباحثين والأكاديميين من مختلف الكليات.

وأشار إلى أنّ استهلاك المصريين من الأسماك يعتمد بأكثر من 85% على الاستزراع السمكي، لذلك يركز المعهد على إجراء الأبحاث العلمية في مجال استنباط سلالات جديدة من الأسماك ذات الصفات المرغوبة، مثل المقاومة للأمراض، والقدرة على النمو السريع، وتحمل الظروف المناخية المختلفة.

وأوضح أنّ عملية استنباط السلالات الجديدة تتم بشكلين متوازيين، الأول هو التربية التقليدية، والثاني هو استخدام التقنيات الحيوية، لافتا إلى أنّ التربية التقليدية تتم من خلال اختيار الأمهات التي بها الصفات المطلوبة، ثم يتم التزاوج الصناعي ثم يتم اختبار نسل الأسماك ويتم تكرار العملية أكثر من مرة للتأكد من الصفات التي يتم الاحتياج إليه من الأسماك، ثم بعد ذلك تُسجل الأسماك.

وأكد أنّ هذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل، ولكنها فعالة، مشيرًا إلى أنّ الطريقة الثانية تكون باستخدام البيوتكنولوجي أو التقنيات الحيوية، والتي تتعامل على مستوى الجين الوراثي للأسماك، مشددًا على أن المعهد يتعامل مع المستويين.