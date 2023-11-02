وزير الزراعة يبحث مع نظيره الغيني تعزيز التعاون في مجال الاستزراع السمكي

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، بفرانشيسكو كاتالان، وزير المصايد السمكية والموارد المائية بدولة غينيا الاستوائية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد القصير خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وما يعزز هذه العلاقة الزيارات المتبادلة التي قام بها خلال الفترة الأخيرة مسؤولين رفيعي المستوي من البلدين، إذ شارك عن الجانب المصري مستشار رئيس الجمهورية في حفل تنصيب رئيس غينيا الاستوائية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك

ولفت القصير إلى استقبالنا في القاهرة رئيسة مجلس الشيوخ لدولة غينيا الاستوائية، وتباحثنا حول سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات الزراعة والثروة السمكية، كما عرض وزير الزراعة تحديدا ما توصلت إليه مصر من نجاحات وترتيب عالمي وإقليمي في الإستزراع السمكي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك وذلك من خلال التدريب، ورفع قدرات العاملين والأمور التقنية المتعلقة بالمعامل وتعبئة المنتجات وتغليفها، ويمكن للجانب المصري تقديم الدعم الفني اللازم للاشقاء في غينيا مع تحسين سلاسل القيمة لهذا القطاع الحيوي والهام، وذلك لما تتمتع به غينيا الاستوائية من موقع علي المحيط الأطلسي.

إضافة قيمة للمنتجات السمكية بغينيا الاستوائية

من جانبه، أكد الوزير الغيني أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع المختصين من الجانب المصري لعمل دراسة لاحتياجات بلاده من التدريب والتصنيع السمكي للمساهمة في إضافة قيمة للمنتجات السمكية بغينيا الاستوائية.

وانتهي الاجتماع بتحديد نقاط الاتصال من البلدين، والتوصية بتشكيل لجنة فنية زراعية من الجانبين لمناقشة مختلف الأمور الفنية، فضلا عن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة يدرج بها مجالات تعاون محددة للبدء الفوري في العمل عليها.