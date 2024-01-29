وزارة الشباب تبحث إنشاء مقر للمعسكرات الرياضية والترفيهية للأطفال في المحافظات

بحثت وزارة الشباب والرياضة إمكانية إنشاء ناد متكامل ومجهز لتنفيذ مجموعة من المعسكرات الرياضية والترفيهية لأطفال من مختلف الأعمار ومعسكرات للأسرة، ومعسكرات للمدارس، وذلك خلال استقبال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عمرو الهامي المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن اهتمامه الكبير بتوفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، وأشاد بجهود شركة Wellspring في تنظيم معسكرات الأطفال في مختلف الاعمار وتوفير بيئة ملائمة ومفيدة لنموهم وتطويرهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في مجالات الشباب والرياضة والنشء بهدف تحقيق تطلعاتهم وتوفير بيئة ملائمة تساهم في تطويرهم وتنمية مهاراتهم بوتوفير فرص تعليمية وترفيهية للاطفال.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة Wellspring عن استعداد الشركة للتعاون والعمل المشترك مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامج متميزة للأطفال، مشيرا إلى أهمية توفير أماكن ملائمة وترفيهية تساهم في تعزيز مهارات الأطفال وتعزيز قيم العمل الجماعي والروح الرياضية.