ضبط 2 طن مخصبات زراعية محظور بيعها وإزالة 25 حالة بناء مخالف في الشرقية

ضبطت مديرية التموين في محافظة الشرقية 2 طن مخصبات محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، قبل تهريبها وبيعها بالسوق، بنطاق صان الحجر.

وقامت إدارة تموين صان الحجر بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية، برئاسة الأستاذ محمد عبدالله نوفل مدير الإدارة، وأسفرت عن تحرير محضر رقم 481 جنح صان الحجر 2024 ضد المدعو «م .ن .ع .ا»، لحيازته 40 جوال سماد نترات بإجمالي كمية قدرها 2 طن، محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد، بمساحة 3390 ألف متر، و10حالات بمساحة 38 فدانا و15 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.