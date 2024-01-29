بـ6 جنيهات فقط للكيلو.. خضروات تخفض مستوى السكر في الدم

تناول الأطعمة الصحية، أساس لتعزيز صحة الجسم، إذ يلجأ كثيرون لحلول طبيعية تخلصهم من جميع مشكلاتهم الصحية، خاصةً المصابون بالأمراض المزمنة، ويحرص مرضى السكري على معرفة أنواع الخضروات والفواكه التي تحافط على مستوى الكولسترول والسكر في الدم، ويجهل عديد منهم نوعا من الخضروات سعره لا يتخطى 6 جنيهات، مفيد للغاية لمرضى السكري، والكولسترول.

الكابوتشي يخفض السكر في الدم

يقول الدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن الكابوتشي نوع من الكرنب، سعره لا يتخطى 6 جنيهات، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تجعله من أكثر الخضروات، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم، خاصةً الأجهزة المرتبطة بصحة القلب والسكري.

- الكابوتشي يساعد على خفض مستوى الكولسترول بالدم، لذا هو مفيد لمن يعانون من ارتفاعه وتأثيراته الضارة على الجسم، لاحتوائه على «الاندولات» التي تساعد على منع إنتاج الكولسترول المضر.

- يساعد تناول الكابوتشي على حماية الجسم من الإصابة بالقلب وأمراض الأوعية الدموية ويمنع تراكم الترسبات بالشرايين.

- الكابوتشي يؤثر على مستوى السكر في الدم، من خلال خفض نسبته المرتفعة، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والمركبات النباتية.

- يساعد الكابوتشي على تحسين حساسية الأنسولين لمن يعانون منها.

- يحسن عملية الهضم والحماية من خطر الإصابة بالإمساك.

فوائد تناول الكابوتشي

- يحتوي على عديد من العناصر التي تساعد على تعزيز صحة المناعة مثل: الحديد، وفيتامين ك، وفيتامين أ، وفيتامين ج.

- مكافحة الالتهابات، وغني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب نشاط الخلايا السرطانية.

ويمكنك تناول الكابوتشي بعدة طرق، ليحقق الجسم بالاستفادة منه، فهو في متناول اليد، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة، إذ من السهل أن يتم إضافتها في جميع أنواع السلطات، والاستغناء عن تناول العيش واستبداله بها، وتناولها مع الأجبان، كما يتم خلطها مع العصائر للحصول على فوائدها بشكل أكبر.