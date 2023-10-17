4 فئات عليها مراقبة مستوى السكر في الدم.. بينها «الحوامل»

وجّهت هيئة الدواء المصرية، نصائح لمرضى السكري للحفاظ على صحتهم، وضبط مستويات السكر في الدم، كما أوضحت الفئات التي يجب عليها مراقبة مستوى السكر بانتظام، لمواجهة ارتفاعه أو انخفاضه دون تأخير.

وترصد السطور التالية، الفئات التي يجب عليها مراقبة مستوى السكري في الدم، حسب ما أوضحته هيئة الدواء المصرية، كما يلي.

فئات يجب عليها الاهتمام بمراقبة مستوى سكر الدم بانتظام:

1- مرضى السكري الذين يستخدمون الأنسولين.

2- الأشخاص الذين يعانون من نوبات انخفاض السكر في الدم بشكل متكرر سواء مع ظهور علامات التحذير المعتادة أو دونها.

3- الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية منذ فترة قصيرة.

4- السيدات الحوامل.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أنّ مريض السكري لا يحتاج إلى طعام خاص، وأنّ الغذاء الصحي والمتوازن هو الحل الأمثل للمريض، مع إمكانية إدخال حصص محددة من الكربوهيدرات والسكريات، لافتة إلى أنّه لا يُمكن حرمان مريض السكرى من جميع الأطعمة، وإجباره على تناول طعام معين. ​

وتابعت هيئة الدواء، أنّ السكري لا يجعل المريض معرض بشكل أكبر لنزلات البرد، لكن حال إصابة المريض بنزلة البرد يصبح ضبط مستوى السكر أصعب، موضحة أنّ مرضى السكري معرضون لمضاعفات الإنفلونزا أكثر من غيرهم، وعليهم أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي لمرضى السكري.