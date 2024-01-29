منخفض جوي يضرب مطروح والإسكندرية.. سقوط أمطار ورفع حالة الطوارئ

تعرضت محافظتا مطروح والإسكندرية لسقوط أمطار في بعض المناطق والمدن، نتيجة منخفض جوي يضرب عددا من المحافظات، في ظل موجة من الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وأثرت علي انخفاض درجات الحرارة.

سقوط أمطار على المدن الساحلية في مطروح

وتزامناً مع حالة الطقس غير المستقر اليوم، سقطت أمطار على مدينة مرسى مطروح، يصاحبها نشاط في حركة الرياح بنسبة 30 كم في الساعة، وانخفضت الحرارة لتسجل 12 درجة مئوية في بعض المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو لتصل إلى 67%.

وانتشرت السحب الركامية والغيوم، وكذلك السحب المحملة بمياه الأمطار على بعض المدن والمناطق الساحلية ومنها السلوم، وبقبق وأبوزريبة وسيدي براني والزويدة، والقطراني، وشماس، والنجيلة والمتاني والزغيرات، والنصر والشولحي، وزاوية أم الرخم، وسيدي حنيش، ورأس الحكمة، وفوكه، وجميمة، وجلالة، والضبعة، وغزالة، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن، والعلمين الجديدة، والحمام حتى الإسكندرية.

طوارئ في مطروح

وقال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، إنه جرى رفع حالة الطوارئ للتعامل اليوم مع سوء الأحوال الجوية، واستمرار مواجهة طقس غدا في عدة مناطق، والدفع بفرق التدخل السريع في مجالس المدن للتحرك والتعامل لحظة بلحظة مع الأمطار وشفط جميع المياه من بؤر التجمعات في الطرق الدولية والداخلية، ومنها طريق الاسكندرية مطروح الساحلي الدولي لعمل سيولة مرورية لجميع السيارات وتسهيل حركة السفر للمواطنين.

طوارئ في الإسكندرية

وشهدت مناطق غرب الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة، وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ ومتابعة غرفة عمليات المحافظة مستجدات حالة الطقس مع غرف العمليات الفرعية في الأحياء والمدن، والتعامل السريع من خلال فرق ومعدات شركة الصرف الصحي بسحب مياه الأمطار من الشوارع بالأماكن التي بها بؤر تجمعات، واتخاذ جميع الإجراءات من خلال الجهات المعنية لحين استقرار حالة الطقس مرة أخرى.