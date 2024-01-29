ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا بنسبة 0.5% لتسجل 2033 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في 3 جلسات، مع عودة الطلب في التزايد على الملاذ الآمن وزيادة التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات رئيس البنك الفيدرالي بعد اجتماع البنك هذا الأسبوع.

ويأتي ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الاثنين بنسبة 0.5%، ليسجل أعلى مستوى عند 2033 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2018 دولارا للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2028 دولار للأونصة.

متوقع زيادة سعر الذهب لحين ظهور ما يعيق تقدمه

ورغم ارتفاع سعر الذهب اليوم، إلا أنّ تحركاته تبقى داخل نطاق تداول عرضي، ويواجه السعر مقاومة حالية عند منطقة 2035 – 2040 دولارا للأونصة، ومن المتوقع أن تستمر في إعاقة حركة الذهب لأعلى حتى وجود حافظ قوي في الأسواق.

الحافز القوي قد يأتي هذا الأسبوع من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وترقب الأسواق لتصريحات جيروم بأول رئيس البنك الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة وسياسته النقدية ثابتة دون تغيير، ولكن التركيز سيكون على أي تلميحات تصدر في بيان البنك أو تصريحات رئيسه بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بشكل معتدل في ديسمبر ليبقى ارتفاع التضخم أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي وهو ما قد يسمح للبنك الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات أخرى الأسبوع الماضي أنّ الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أنّ الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.

ونمو الاقتصاد الأمريكي بأفضل من التوقعات يزيد مرونة الاقتصاد الأمريكي وتقبله استمرار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، ما يسبب حيرة بالنسبة للمستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وفق تحليل جولد بيليون لحركة الذهب عالميا.

الأسبوع الماضي شهد انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.5% للأسبوع الثاني على التوالي، بينما بدأ تداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع بدعم من أخبار عن مقتل جنود أمريكيين وجرح آخرين في هجوم على القوات الأمريكية على الحدود السورية، ما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

من جهة أخرى، يستمر الدولار الأمريكي في التذبذب منذ أكثر من أسبوع ليتداول قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع وفق مؤشر الدولار الأمريكي، في ظل انتظار الأسواق لحافز مناسب لتحديد مسار الدولار خلال الفترة القادمة.

ويرتبط الذهب والدولار بعلاقة عكسية منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، وساعد على انتعاش الدولار منذ بداية العام التغير في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث تصل رهانات الأسواق حاليا إلى 50 / 50 أنّ الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مارس القادم.

وتراجعت هذه الرهانات بعد أن كانت عند 70% الأمر الذي دعم ارتفاع مستويات الدولار خاصة بعد صدور العديد من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع منذ بداية العام.