ضبط 16 متهما بالتنقيب غير الشرعي عن خام الذهب في قنا

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن قنا، أنّ تشكيل عصابي يضم 16 متهما مقيمين في القاهرة وقنا، تخصص نشاطهم في التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وإدارتهم مسبكين ذهب بدائرة مركز شرطة قوص لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على كمية من خام الذهب وزنت 915 جراما، و100 جرام نحاس، ومبلغ مالي، وكمية من الأدوات المستخدمة لتشكيل وسبك ومعايرة الذهب، وماكينتي عدّ نقود، وبمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.