سعر الذهب اليوم الاثنين 29-1-2024 في سوق الصاغة والمحال

حالة من التذبذب السعري شهده سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا ورواجا في مصر، اليوم الاثنين 29-1-2024، وذلك بعد موجة من عدم الاستقرار، والتي تضرب القطاع خلال أيام قليلة، وبلغ سعر جرام الذهب 3825 جنيهًا الآن.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» سعر جرام الذھب عيار 21، اليوم الاثنين 29-1-2024، وأسعار الذهب بشكل عام، بحسب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، مشددًا على وجود كل الأصناف في أسواق الذهب، بحسب تصريح خاص لـ«الوطن».

أسعار الذهب في مصر

قدّر سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية التعاملات الصباحية بالسوق، ومحال الصاغة، مبلغ الـ3825 جنيهًا للجرام الواحد، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال بداية التعاملات الصباحية مبلغ الـ4371 جنيهًا دون إضافة الضريبة أو المصنعية، إذ يستخدم الذهب عيار 24 لصناعة السبائك، كونه الأنقى بين الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ الـ3278 جنيهًا، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما وعن سعر الجنيه الذهب، فقد سجّل 30 ألفًا و800 جنيه، قبيل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، إذ جاء وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.