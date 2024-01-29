«صناعة الذهب»: الأسواق منتظمة ولا داعي للتسرع في الشراء.. كل الأصناف موجودة

طمأن الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، المواطنين من وجود كميات من الذهب في الأسواق المحلية تكفي الاحتياج الشخصي للأفراد، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة الحالية.

فرج: الأسعار غير المبررة ستتلاشى سريعا

وأضاف «فرج»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي لزيادة سعر الذهب خلال الأيام القليلة الماضية كان سببه هو الإقبال غير المبرر من المواطنين على شراء الذهب من محال الصاغة والسوق، مشيرا إلى أن الارتفاع في السعر الأخير للذهب في الأسواق غير منطقي، لكنه وصل خلال اليوم إلى 3825 جنيها بالنسبة للذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجا بين المواطنين.

وأوضح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الأسعار غير المنطقية في سعر الذهب في الأسواق قد تتلاشى سريعًا، ذلك مع وجود حالة من الهدوء بين المواطنين في شراء الذهب بالأسوق، ذلك لأن ما حدث من ارتفاعات في السعر لا أساس لها.

يجب التريث قبل شراء الذهب

وشدد فرج على المواطنين ضرورة التريث قبل شراء الذهب، حيث إن الزيادة الكبيرة من قبل المواطنين في سوق الذهب للشراء لهو زيادة في أعداد الراغبين في اقتنائه، الأمر الذي يدفع بعض التجار لرفع سعر الذهب.