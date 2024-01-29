طرق بسيطة للكشف عن الذهب المزيف.. اعرفها

يعد الذهب من أغلى المعادن ذات القيمة عالميا، ويتميز بخصائص فيزيائية وكيمائية فريدة، منها صلابته وكثافته وقابليته للطرق والسحب والتشكيل، بالإضافة إلى لونه الأصفر المميز.

وقبل الشراء يرغب الأشخاص في التأكد من جودة الذهب، خاصة وان هناك بعض الأشخاص الغير مضمونين الذين قد يتجهوا لغش الذهب لتحقيق مكاسب.

المغناطيس والمياه أبرز طرق الكشف

وأوضح موقع «إنديا تايم»، أنه يمكن اختبار جودة الذهب والتأكد من صحته عن طريق العديد من الطرق البسيطة من المنزل، منها اختبار المغناطيس وهو أسهل طريقة للتحقق من نقاء الذهب وهو غير مكلف أيضًا، إذ أنّ الذهب معدن غير تفاعلي وغير مغناطيسي، في حين أن المعادن الأخرى لها خصائص مغناطيسية، وبالتالي، إذا وضعت الذهب الحقيقي بالقرب من المغناطيس، فلن تلاحظ أي تغيير، وإذا كان مزيفًا، فسوف ينجذب على الفور إلى المغناطيس.

ويعتبر الذهب معدن صلب ذو كثافة عالية، وبالتالي فإن اختبار الطفو يعمل بشكل أفضل في تحديد أصالة المشغولات الذهبية، كما أنها من أسهل الطرق للتحقق من نقاء الذهب في المنزل، حيث يمكنك وضع مجوهراتك الذهبية في دلو من الماء وإذا غرقت فهي مصنوعة من الذهب الخالص، نظرًا لأن الذهب الخالص كثيف وبالتالي لن يطفو بينما تحوم المعادن الأخرى أو على الأقل فوق الماء.

ملاحظة ختم الذهب، وهو الفحص الأولي لاختبار نقاء الذهب، إذ إن كل عيار لديه علامة مميزة مختومة فإنها تشهد على نقائها، ويحدد لختم عيار الذهب، الذي يجب أن يكون معتمدًا من قبل بنك التسويات الدولية، كما يقوم المصنعون أيضًا بختم علامة هوية على الحلي الخاصة بهم، وبالتالي يمكنك استخدام اختبار الختم المميزة للتحقق من نقاء الذهب دون إنفاق أي شيء.