الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والشكاوى بمطروح خلال العاصفة دانيال

تتأثر محافظة مطروح بالعاصفة دانيال أكثر من غيرها من المدن والمحافظات المصرية، حيث تقع على الجزء الأكبر من السواحل الشمالية الغربية، لذا استعدت المحافظة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي بدأت بتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح.

الخط الساخن للإبلاغ عن الأعطال والشكاوى بمطروح خلال العاصفة دانيال

وحفاظًا على صحة المواطنين، نشرت محافظة مرسي مطروح أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في مطروح خلال العاصفة دانيال، أو لتلقي بلاغات وشكاوة المواطنين حال التعرض لأي مشكلة خلال العاصفة دانيال، للتواصل مع الجهات المعنية خلال الأزمات والطوارئ.

مدينة الحمام

رقم غرفة العمليات 475814، ومديرية الصحة 4932182 والخط الساخن 137.

مدينة العلمين

رقم غرفة العمليات 4100051، وشركة الكهرباء 4932760 والخط الساخن 121.

مدينة الضبعة

رقم غرفة العمليات 4100051 وشركة مياه الشرب والصرف الصحي 4949852 والخط الساخن 125.

مرسى مطروح

رقم غرفة العمليات 4933105 الحماية المدنية «المطافي» 49322223 والخط الساخن 180.

مدينة النجيلة

رقم غرفة العمليات 4540003 والإسعاف 4934270 والخط الساخن 123.

سيدي براني

رقم غرفة العمليات 4400010 والنجدة 4932045 والخط الساخن 122.

السلوم

رقم غرفة 4800319 وشركة الغاز 4932045 والخط الساخن 129.

سيوه

رقم غرفة العمليات 4601007 والإدارة العامة للمرور وحوادث الطرق 4939035 والخط الساخن 012111000.

محافظة مطروح

غرفة العلميات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح 4933158 و4943692 و114

للإبلاغ عن اي ألغام وأجسام غريبة 0464100082.

رفع الاستعدادت لمواجهة سوء الأحوال الجوية

ورفعت محافظة مطروح درجة الاستعداد وجاهزية الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها لإزالة وسحب أي تراكمات لمياه الأمطار من الشوارع، بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، بسبب العاصفة دانيال.

ومنعت محافظة مطروح خروج اليخت للحرص على سلامة المصطافين، وقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات حرصًا على سلامة المواطنين، وتواجد الغطاسين وعدم نزول الشواطئ المفتوحة لحين استقرار الأحوال الجوية، والاطمئنان على تأمين الأعمدة الكهربائية.