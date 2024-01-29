خبير في العلاقات الدولية: أهالي غزة العزل يتعرضون لظروف قاسية وعقاب جماعي

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن هناك ظروف قاسية شديدة الوطأة وقاتلة وعقاب جماعي لأهالينا العزل فى قطاع غزة، مشيرا الى أن كل المنظمات الدولية أصبحت تناشد وتطالب بضرورة وقف إطلاق النار، وعدم إبادة الفلسطينيين، وتحقيق الحقوق الأساسية الأولية لهم، باعتبارهم بشر يجب أن يتمتعوا بالحماية والحقوق الأولية، وأهمها الحق في الحياة.

وأضاف «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك مماطلة ووقوف بجانب إسرائيل، وكل الجهات تطالب بعدم وقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولو افترضنا أن هناك موظفين في الأونروا لهم علاقة بحماس، فلن يجوز تجميد كل الأموال التي تقدم إلى الأونروا».

تجميد المساعدات رد على محكمة العدل الدولية

وأوضح: «هناك خطوات سهلة يمكن اتخاذها، أولا لا يمكن تجميد هذه المساعدات، لكن يمكن التحقيق مع هؤلاء الموظفين، إن كان هذا الاتهام حقيقي، لكنها كلها أسانيد واهية، لا تستطيع أن تقف على قدمين ثابتتين، وليس لها منطق».

وأشار طارق البرديسي، إلى أن هذا التجميد لتلك المساعدات، وكأنه رد على محكمة العدل الدولية، بدلا من الاستجابة أو الضغط على الإسرائيليين بتحقيق وتنفيذ هذه التدابير التي طالبت بها محكمة العدل الدولية، ولكنهم يتجهون إلى العكس، وكأنهم يعاقبون الفلسطينيين، وهو عقاب بشكل جماعي، كما أكدت كل المنظمات».