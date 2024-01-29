محافظ القليوبية يبحث مع شركة «التعاون» إنشاء محطات وقود جديدة

بحث عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، آليات دعم التعاون مع شركة التعاون للبترول، من أجل التوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز والخدمات المتكاملة في مختلف المدن في محافظة القليوبية.

التوسع في إنشاء محطات جديدة بالقليوبية

وأشار «الهجان» إلى أنه يُجرى العمل على التوسع في المحطات في مدن محافظة القليوبية، خاصة المدن التي بها كثافة سكانية عالية، من أجل تقديم كل الخدمات للمواطنين، ودفع عجلة الاستثمار تنفيذًا لخطة الدولة وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة.

إنشاء منافذ تسويقية جديدة

وأضاف المحافظ، أنه يُجرى إزالة أي عقبات لإقامة محطات الوقود والمنافذ التسويقية للشركة، إذ تعتبر من أكبر شركات الإنتاج وتسويق النفط في مصر التابعة لوزارة البترول لإقامة محطات الوقود ومنافذ الخدمات والزيوت وبيع المنتجات الخاصة بالشركة بمختلف المراكز وبمواقف السيارات.

وأوضح أنه يجرى إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات ومنافذ تسويقية جديدة بالمحافظة لمواجهة الزحام على محطات الوقود، وإنشاء محطات وقود بمدن قليوب وشبرا الخيمة بشارع 15 مايو وبمنطقة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية.