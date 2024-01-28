كشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة القليوبية، ومن المقرر ظهور النتيجة تباعًا بالمدارس اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، عقب انتهاء أعمال الرصد والتصحيح والتقدير الخاصة بأوراق كراسات الإجابات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التقدير والرصد والتصحيح الخاصة بأوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2024 انتهت، وجارٍ اعتماد النتيجة بإعلانها في موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة القليوبية مطلع فبراير المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة القليوبية

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، إلى أن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة القليوبية سيكون تباعًا بالمدارس بكافة الإدارات، دون التقييد بالمصروفات مطلع فبراير المقبل بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والرصد لأوراق الإجابات.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تزامنًا مع موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة القليوبية، يتم إرسال نسخة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة القليوبية إلى الإدارات التعليمية الـ 13 على مستوى المحافظة، بجانب إعلانها في المدارس بمدن ومراكز وقرى المحافظة، ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول عليها من المدارس، والتظلم عليها في الإدارات التعليمية