أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة القليوبية، وأكدت أنه سيتم الإعلان عنها مطلع فبراير المقبل تباعا بالمدارس فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد حسب كنترول كل مدرسة، حيث سيتم إعلان النتيجة للطلاب بالمدارس عن طريق كشوف يتم وضعها في أماكن ظاهرة داخل المدارس بالاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بالقليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وجاري عمل المراجعات النهائية للإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024، وأضافت: بعد إعلان النتيجة يتم فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى القليوبية حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من مراجعة أوراق الامتحانات ورصد الدرجات في حالة تظلمهم من النتيجة.

نتيجة المرحلة الثانوية الصف الأول درجات وليست ألوان

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة المرحلة الثانوية ستكون درجات وليست ألوان، كما تم في المرحلة الابتدائية والإعدادية لأهمية معرفة تقدير الدرجات ليعرف كل طالب درجاته، ليستطيع الطلاب تحديد الاقسام التي تناسبهم سواء أدبي أو علمي.

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه تزامنا مع موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة القليوبية، يتم إرسال نسخة من نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 إلى الإدارات التعليمية الـ 13 على مستوى المحافظة، بجانب إعلانها في المدارس بمدن ومراكز وقرى المحافظة، ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول عليها من المدارس والتظلم عليها في الإدارات التعليمية.