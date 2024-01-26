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نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة القليوبية.. ظهرت الآن 

كتب:

حسن صالح
11:02 ص | الجمعة 26 يناير 2024
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بالقليوبية ظهرت الآن بالمدارس، وبدأت أعمال توزيعها على الطلاب دون التقييد بالمصروفات الدراسية.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية أُعلنت بالمدارس بعد انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية ظهرت الآن، وجار تسليمها للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس، ومن المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية عقب تسليم المدارس نسخ النتيجة بمدن ومراكز المحافظة في 13 إدارة تابعة، حيث يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم لمراجعة الدرجات، ثم إخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص وتعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقة له.

توزيع درجات نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن توزيع درجات نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول كالتالي:

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30 

العلوم 20

المجموع الكلي 140 درجة.

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