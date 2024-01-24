انتهت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي وأصبح الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتيجة مطلع شهر فبراير بدءا من يوم 7 قبيل انتهاء إجازة نصف العام.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن» أنه موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية المبدئي المرتقب مطلع شهر فبراير المقبل بدء من 7 فبراير عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول حيث أدى الامتحانات 113 ألف طالب وطالبة وجاري العمل في التصحيح بكل المواد وبعدها يتم تجهيز النتيجة

مراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة

وأكدت وكيل وزارة التعليم قبل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية أنها وجهت العاملين بالكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه

أضافت وكيل وزارة التعليم أنه من المقرر إعلان النتيجة فور انتهاء التصحيح والرصد وإعداد النتيجة حيث جرى توفير البيئة والكوادر اللازمة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت مشيرة أن النتيجة ستكون متاحة على الرابط التالي فور اعتمادها من هنا

وأوضحت وكيل وزارة التعليم أن مجموع درجات الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي في المواد التي جرى امتحانها يبلغ 140 درجة للترم على أن يتبقي 140 أخرى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بمجموع إجمالي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية 280 درجة مشيرة أنه يتم فتح باب التظلمات علي النتيجة بالإدارات التعليمية والكنترول الرئيسي ببنها عقب اعتماد النتيجة مباشرة لمدة أسبوعين على الأقل وسيتم الإعلان عن الضوابط عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية.