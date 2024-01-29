إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

أعلن اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، عن إزالة 59 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، في عدد من حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات في مختلف قرى ومدن المحافظة، والتي انطلقت أول أمس تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

إزالة 36 حالة تعد على أملاك الدولة خلال 24 ساعة في بني سويف

وكشف تقرير صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، عن إزالة 39 حالة تعد جديدة بواقع 36 حالات تعد على مساحة 9116 مترا على أراضي أملاك دولة، و 3 حالات تعد على مساحة 5 قراريط أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم إزالته على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، إلى 59 حالة تعد منها 45 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 10866 مترا أملاك دولة، و14 حالة تعد على مساحة 15 قيراطاً و12 سهماً أرض زراعية.

جدول زمني لإزالة التعديات

وأكد السكرتير العام الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل، وبدأت أمس السبت بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.