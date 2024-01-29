بدء فعاليات السباق بين الوفود المشاركة في ملتقى إبداع الخامس بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم، عن بدء فعاليات السباق بين الوفود المشاركة في ملتقى إبداع الخامس في مجال التربية الفنية والاقتصاد المنزلي لكلية التربية النوعية بالجامعة.

ملتقى إبداع الخامس في جامعة بنها

وأشار إلى أن فعاليات السباق بدأت اليوم بين الوفود المشاركة في ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية في مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، بالتعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن فعاليات السباق تأتي اليوم في مجالي التربية الفنية، بمجالاته المتنوعة سواء الرسم والطباعة والتصوير الزيتي والنحت والخزف والتصميم، ومجال الاقتصاد المنزلي بمجالاته المختلفة من تصميم الأزياء و«التريكو والكروشيه والتطريز اليدوي».

آخر موعد لفعاليات ملتقى إبداع بجامعة بنها

وأكد أن فعاليات الملتقى تهدف إلى تنمية إبداعات الطلاب وحسهم الفني وبناء قدراتهم، وتعزيز روح التنافس الشريف بين طلاب الجامعات المصرية، على أن تستمر فعاليات ملتقى إبداع الخامس لمدة 3 أيام حتى الخميس 1 فبراير المقبل.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ولمدة 5 أيام في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير، بمشاركة 350 طالبا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.