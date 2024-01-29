أسعار الأسمنت تتراجع 42 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين، خلال منتصف التعاملات، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2387 جنيهًا، بانخفاض 42 جنيهًا عن أسعار الصباح، حيث سجل أدنى سعر له 1700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

الأسمنت الرمادي بـ2387 جنيها للطن.

الأسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

أسمنت النصر 2090 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

أسمنت حلوان 2130 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 2020 جنيها للطن.

أسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 2090 جنيها للطن.