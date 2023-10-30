متى يمكن زيادة التعويض الإضافي للمؤمن عليه إلى 50%؟.. حالة واحدة

راعى قانون المعاشات والتأمينات، كل الفئات والحالات التي تندرج تحت مظلته، ولها حق الحصول على التأمين أو المعاش أو التعويضات، حال تسديد الاشتراكات الخاصة بهم في المدة المحددة لهم، إذ يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن القانون وضع استثناءات لبعض الحالات التي يحق لها الحصول على زيادة، لكن وفق شروط محددة.

حالات زيادة التعويض الإضافي للمؤمن عليه

يضيف عبد المجيد لـ«الوطن»، أن القانون أعطى الحق للمؤمن عليه في الحصول على تعويض إضافي، وأن هناك حالة محددة يصل فيها مبلغ التعويض الإضافي إلى نسبة 50%، موضحا أن هذه الزيادة تكون في الحالات الناتجة عن إصابة عمل فقط، ويمكن مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة، ولم يوجد مستحقون للمعاش.

شروط صرف التعويض الإضافي

يشير الخبير القانوني إلى أن هناك شروط محددة أقرها قانون التأمينات والعاشات، للحصول على مبلغ التعويض الإضافي، ويكون ذلك في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشاً، ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة، لافتا إلى أن ذلك التعويض يكون معادلا لنسبة من الأجر السنوي وفقا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة، ويقصد بالأجر السنوى في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في اثنى عشر.