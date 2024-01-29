الطبيعي يكسب.. أسرار صنع جبن البارميزان الإيطالية

جبن البارميزان من أكثر الأنواع شعبية، التي تحظى بمكانة خاصة لدى عشاق الجبن، باعتبارها ذات مكونات طبيعية، تجعلها الأقرب للقلب، وعلى الرغم من شهرتها، إلا أن البعض يجهل أسرار صنع جبن البارميزان، التي تعتبر مجهولة بالنسبة للكثيرين، ليقدم موقع «DW» بعض الأمور المرتبطة بعملية تصنيعها.

عدة مراحل تمر بها الجبن لتخرج بشكلها التقليدي، التي بات معروفًا للكثيرين، إلا أن الوصول إلى ذلك الشكل النهائي، يتطلب مرورها بالعديد من المراحل، لتكون جاهزة تمامًا، لذا نحاول تسليط الضوء على أبرزها في التقرير التالي..

أسرار البارميزان

جبن البارميزان ما الذي يجعله مميزًا، وكيف يصنع؟، إذ يتم إنتاج جبن البارميزان، في منطقة بارما وبالقرب منها بشمال إيطاليا، تبدأ عملية التصنيع أولًا، باختيار نوع الحليب، الذي يفضل أن يكون خامًا، ويتم تسخينه بعناية في غلايات نحاسية، ومن ثم يتم إضافة خميرة مصل اللبن والمنفحة لتخثير الحليب.

آلية التصنيع

يستخدم صانعو الجبن آلة معدنية، خاصة لتحريك الحليب المكثف، ولا ينبغى أن يصبح ساخنًا جدًا، إذ يتطلب تصنيع كيلو واحد من الجبن 15 لترًا من الحليب، ومن ثم يرفع الذي يزن 80 كيلو جرامًا من المرجل، باستخدام قطعة قماش من الكتان، وأخيرًا يتم وضع الجبن في حمام الملح لامتصاص الرطوبة، إذ تستغرق عملية 7 أشهر حتى يصل الملح إلى مركز قرص الجبن.

يتم تخزين الأقراص في غرف إنضاج كبيرة لمدة 12 شهرا، ومن ثم تعمل تقلب وتمشط بانتظام، لضمان نضجها بشكل مثالي، ويعمل على فحص كل قرص جبن على حدة، باستخدام مطرقة خاصة لسماع الصوت المثالي، تحصل الأقراص التي يتم اختبارها بنجاح، على خاتم الجودة لجبن البارميزان الأصلي.

سعر كيلو الجبن بعد صناعته

يتراوح سعر الكيلو منه من 18 إلى 35 يورو، وتم إنتاج أكثر من 4 ملايين قرص في عام 2022، خصص نصفها تقريبًا للتصدير، فالسوق المليئة بمنتجات جبن بارميزان مزيفة رغم حماية العلامة التجارية، تحتاج طريقة فتح قرص البارميجان للحصول على الجبن الموجود بداخله، إلى وقت وخبرة يكسر بعناية باستخدام سكاكين خاصة ليتم في النهاية الوصول إلى الجبن الموجود بداخله.