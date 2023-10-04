تفاصيل مهرجان الجبن المصري في دورته الثانية.. أنواع جديدة وغريبة

تنطلق اليوم فعاليات الحدث الأول من نوعه في المنطقة العربية، إذ تستضيف حديقة الحرية اليوم ولمدة 5 أيام أول مهرجان للجبن ومنتجات الألبان في مصر في دورته الثانية خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 8 من الشهر ذاته، بحديقة الحرية بالزمالك من الساعة 10 صباحًا وحتى 9 مساءً.

مهرجان الجبن المصري في دورته الثانية

كريستين مدحت المنسق العام لمهرجان الجبن الأول في مصر، قالت إنّ المهرجان يقام هذا العام تحت شعار «جبنة مصرية بجودة عالمية» برعاية وزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية، إذ من المقرر أن يكون المعرض مكانًا لعرض جميع منتجات الألبان، فضلًا عن فعاليات التذوق والعروض الترفيهية والمحاضرات العلمية للجمهور بشأن صناعة الجبن والألبان من العارضين والقائمين على تنظيم المهرجان.

وأضافت المنسق العام للمهرجان في حديثها لـ«الوطن» أنّ مهرجان الجبن يأتي بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية التي تستهدف محاضرات وندوات علمية يقدمها هيئة سلامة الغذائي والمركز التصديري للصناعات الغذائية وبعض من أساتذة كليات الزراعة المختلفة الذين يدرسون تطور صناعة الجبن والتحديات التي تواجههم لزيادة نسبة الصادرات.

وأضافت كريستين مدحت، أنّ سعر دخول المهرجان يكون مجانيًا للجميع ولكن يتم دفع 10 جنيهات رسوم دخول الحديقة، فضلًا عن مجانية جميع الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المهرجان، المُتمثلة في عرض وتذوق وبيع جميع أنواع الجبن ومنتجات الألبان الأخرى، وطبخ حي بالجبن وعروض ترفيهية ومسابقات وهدايا للجمهور ومسابقة النحت على الجبنة والرسم على البلاص وتنسيق أطباق الجبن وندوات علمية حول صناعة الجبن.

وأشارت المنسق العام للمهرجان إلى أنّ مصر دون غيرها من الدول تتميز بإنتاج 4 أنواع من الجبن، وهي الجبن الرومي بأنواعه وهو من أصناف الجبن المطلوب عالميًا، وأيضًا الجبن القريش والدمياطي والقديم «المش»: «الجبن دي مصرية خالصة مبتتعملش غير في مصر بجانب طبعًا عشرات أصناف الأجبان التي تنتجها المصانع والمعامل زي الجبنة البيضا والأجبان المطبوخة والجافة وأجبان الطهي والحلويات، وعندنا حجم طلبات كبير جدًا من الجبنة الرومي بيوصل لـ50 ألف طن، مبنصدرش غير من 3 لـ4 آلاف طن».

المهرجان يضم أكثر من 50 شركة عارضة

ويضم المعرض هذا العام نحو أكثر من 50 شركة عارضة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري أغلبهم من جنسيات مصرية، بخلاف بعض الزائرين من جنسيات أخرى يعرضون منتجاتهم للجمهور، فـ بخلاف أنواع الجبن المعروفة يضم المهرجان العديد من الجبن المستوردة: «فيه جبن كتير زي الجودة والبلو تشيز، وفيه ناس عاملة اللبنة، وفيه منتج عاملينه آيس كريم بشرش اللبن عشان نقدر نستفيد بشرش اللبن، وفيه شركة عاملة الجبن السوري».

وأضافت «مدحت» أنّ المعرض يضم العديد من الأنشطة والفعاليات تناسب جميع الأعمار خاصة للأطفال تتمثل في مسابقات الرسم على البلاص والرسم على قطع الجبن الرومي ومسابقات تذوق الجبن المختلفة، كما تتضمن الفعاليات معرض آخر للمخبوزات على هامش المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الأدوات والمعدات التي تساعده في صناعة الأجبان، بالإضافة إلى تواجد بعض كبار الشيفات مثل الشيف نجلاء الشرشابي: «المهرجان ده هو الأول في الشرق الأوسط وده حاجة جديدة في مصر، ودايمًا بيجذب المشاهير والمهتمين بالمطبخ المصري من كل مكان، والسنة اللي فاتت جه الشيف مراد مكرم وعدد كبير من البلوجرز والإنفلونسرز».