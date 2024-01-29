«رياضة القليوبية» تطلق تدريبات ريادة الأعمال بمراكز الشباب.. «ابدأ وحسن مشروعك»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية بدء تدريبات ريادة الأعمال تحت شعار«ابدأ وحسن مشروعك» بمراكز شباب القليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

تدريب الشباب على ريادة الأعمال بالقليوبية

وأشارت رياضة القليوبية إلى أنه يجري عمل التدريبات حتى 1 فبراير داخل مركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها، بحضور 25 متدربا، مع المدرب تامر حفني مدرب مشروعات تنموية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأكدت أن التدريب يشمل التوعية على بناء الأفكار وتحويلها لمشروعات، والتدريب على كيفية عمل ميزانية ودراسة جدوى للمشروعات، والتعريف بالجهات المنوطة بعمل التراخيص اللازمة للمشروعات وطرق تمويل المشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأضاف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن التدريبات خطوة مهمة للشباب المصري، إذ تعمل على تأهيلهم العمل والاندماج في سوق العمل وبناء اقتصاد قوي لمصر، من خلال توعيتهم بأهمية المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر.