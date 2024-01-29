مصدر بـ«الثقافة»: إقبال الأطفال على معرض الكتاب كبير جدا (فيديو)

قال السيناريست وليد كمال مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، إن إقبال الأطفال على الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب كبير جدا، إذ يتم رصد الجمهور المشارك يوميا، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة أعلنت بالأمس أن الإقبال مشرف بأعداد كبيرة.

إقبال كبير للأطفال على معرض الكتاب

وأضاف مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، «معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منارة كبيرة جدا في مصر، وهذا أمر رائع، وإقبال الأطفال والأسر يزيد كل سنة عن الأخرى، ويسألون عن الجديد باستمرار، وهو ما يلقي علينا مسؤولية ضخمة حتى نقدم الجديد الذي نسعد به أطفالنا في القاهرة وكل المحافظات».

برنامج حكايات الانتصار عن حرب أكتوبر

وتابع مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، «لدينا أكثر من برنامج جديد، مثل برنامج حكايات الانتصار، وحضر أمس اللواء محمود خليفة الذي تحدث عن انتصارات حرب أكتوبر بشكل مبسط وجميل للأطفال، ويحضر لدينا يوميا كتاب وفنانين وشعراء يتحدثون عن النصر من زوايا مختلفة وبطريقة مبسطة يمكنها إيصال هذا النصر العظيم للأطفال».