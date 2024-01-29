سيناريست: برنامج «حكايات سيناوية» من أهم فعاليات معرض الكتاب للأطفال

قال السيناريست وليد كمال مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، إن كتابات الأطفال من أصعب الكتابات وأمتعها، موضحًا، «عندما ننظم ورشة حكي مع الأطفال وتصلهم المعلومة ويكونوا سعداءً بها ونسألهم عما استوعبوه يكون ذلك شيئا رائعا»، ومشددًا على أن الأطفال لا يحبون الوعظ المباشر، ولكن يجب إيصال المعلومات إليهم بشكل غير مباشر.

يعقوب الشاروني كان يقرأ كتبه للأطفال قبل الطباع

وأضاف مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، «أكتب للأطفال، وكان يعقوب الشاروني يقول إنه كان يقرأ كتبه وإصداراته للأطفال قبل الطباعة لأنهم جمهوره حتى يرصد رد فعل الأطفال، لأنهم جمهوره الأساسي».

سيناء جزء من أرضنا ووطننا

وتابع مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل: «نقدم برامج كثيرة للأطفال في المعرض مثل برنامج حكايات سيناوية وهو من أهم البرامج حيث نقدم حكايات من قلب سيناء من خلال باحثين وكتاب متخصصين، وبالأمس عقدنا ورشة للأطفال من أجل رسم الزي السيناوي؛ لأن سيناء جزء من أرضنا ووطننا، وبالتالي يجب أن نربط الأطفال بهويتنا ووطننا وذلك بشكل فني، وبالفعل، زارنا أطفال من سيناء والمحافظات الحدودية في الدورة السابقة، وننتظرهم هذا العام في إطار العدالة الثقافية».