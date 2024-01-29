منسق جناح حلايب وشلاتين في معرض الكتاب: نعبر عن هويتنا بالمنتجات اليدوية

وجهت كريمة سعيد منسق جناح حلايب وشلاتين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الشكر إلى الهيئة العامة للكتاب، قائلة: « أجه الشكر إلى هيئة الكتاب على الدعوة الكريمة لأهالي حلايب وشلاتين، الذي يمثل المعرض لهم منفذ تسويق للحرف اليدوية، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام نشارك بحرف يديوية تراثية تحكي عن حياتنا مثل الحقائب والأساور والاكسسوارات».

المرأة في حلايب وشلاتين تحافظ على الهوية والثقافة

وأضافت منسق جناح حلايب وشلاتين في معرض الكتاب، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، «من خلال الحرف التراثية واليدوية، فإننا نحكي عن طبيعة حلايب وشلاتين، النابعة من محافظة البحر الأحمر أقصى جنوب مصر، ونعمل بالرعي والصيد والتجارة، وتحافظ المرأة البدوية على الثقافة والهوية من خلال مشغولات الحرف البدائية التي تصنعها مع التطريز، ورغم أن السيدة في حلايب وشلاتين يتسمن بالبساطة، إلا أنهن ينتجن المنتجات المفيدة والنافعة مثل السجاد اليدوي، ويستخدمن السعف والخوص والخرز في إنتاج منتجات كثيرة».