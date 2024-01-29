محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط مياه الأمطار والأطقم الفنية في الشوارع

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية فور سقوط الأمطار، للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع سقوط الأمطار، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

التعامل مع سقوط الأمطار

وأشار المحافظ إلى التعامل مع كميات المياه من جميع الأحياء فور تساقط الأمطار اليوم، وعدم وجود تراكمات لمياه الأمطار على مستوى المحافظة، نظرًا للاستعداد المبكر للشتاء وإقامة بالوعات الأمطار وتطهير مصارف المياه، مشيرًا إلى أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر في كل الأحياء.

متابعة حالة الطريق

وأكد محافظ بورسعيد، المتابعة اللحظية لحالة الطريق واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة، لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، فضلًا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.