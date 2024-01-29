«معلومات الوزراء»: توقعات بارتفاع أكبر في درجات الحرارة العالمية خلال 2024

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن توقعات مكتب الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العالمية تشير إلى أن 2024 سيكون عامًا آخر تحطم فيه درجات الحرارة الأرقام القياسية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح متوسط درجة الحرارة العالمية لعام 2024 بين 1.34 و1.58 درجة مئوية مع تقدير مركزي قدره 1.46 درجة مئوية أعلى من متوسط فترة ما قبل الصناعة (1850-1900) ليمثل عام 2024 السنة الحادية عشرة على التوالي التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

الاحترار المستمر الناجم عن الإنسان

وأوضح تقرير صادر عن معلومات الوزراء، في دراسة بعنوان «لحظات فارقة بين 2023-2024»، أنه رغم أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة العالمية تلقى دفعة مؤقتة وجزئية بفعل ظاهرة «النينيو» التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ الاستوائي، فإن المحرك الرئيسي لدرجات الحرارة القياسية هو الاحترار المستمر الناجم عن الإنسان منذ بداية الثورة الصناعية.

من المتوقع تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية

وتتماشى التوقعات مع اتجاه الاحتباس الحراري المستمر البالغ 0.2 درجة مئوية كل عقد، وتعززه ظاهرة النينيو، ومن ثم فمن المتوقع تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية ربما تتجاوز مؤقتا الـ 1.5 درجة مئوية.

تجاوز 1.5 درجة مئوية مؤقتًا لن يعني انتهاكًا لاتفاقية باريس

تجدر الإشارة إلى أن تجاوز 1.5 درجة مئوية مؤقتًا لن يعني انتهاكًا لاتفاقية باريس، لكن العام الأول الذي يتجاوز 1.5 درجة مئوية سيكون بالتأكيد علامة فارقة في تاريخ المناخ فبجانب ظاهرة «النينيو»، هناك درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في شمال المحيط الأطلسي والمحيط الجنوبي، ومع تغير المناخ، فإن هذه العوامل مسؤولة عن درجات الحرارة العالمية المتطرفة الجديدة.