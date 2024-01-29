«الأرصاد»: أجواء باردة ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم نشهد تعمقا بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا بشكل كبير، بالإضافة إلى كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل الهوائية منخفضة بشكل كبير بدرجات حرارتها، وبالتالي من اليوم نشهد مزيدا من الانخفاض بقيم درجات الحرارة معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين لـ3 درجات على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 16 درجة

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 16 درجة مئوية خلال فترة النهار وهي تعتبر أقل درجة حرارة متوقع أن تشهدها البلاد خلال فضل الشتاء، موضحة أنه مع انخفاض قيم درجات الحرارة يوجد نشاطا نسبيا للرياح سرعاته تختلف من محافظة لأخرى، ولكن نشاط الرياح يكون موجود على أغلب محافظات الجمهورية.

سرعات الرياح تتراوح بين 30 لـ45 كم/ساعة

وشرحت أن سرعات الرياح تتراوح بين 30 لـ45 كم/ساعة مما يؤدي لمزيدا من الشعور ببرودة الطقس، فالأجواء باردة على أغلب محافظات شمال البلاد، مائلة للبرودة على شمال الصعيد، ودافئة على المناطق الجنوبية، سواء جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد انخفاضا بقيم درجات الحرارة.